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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

30.01.2022 18:09
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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Saldırı, Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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