Son dakika haber... MSB:  6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
17.10.2020 18:45
Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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