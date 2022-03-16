Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

16.03.2022 10:37
Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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Son dakika haber: 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi Son dakika haber: 8 PKK/YPG'li terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi

Saldırı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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