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Son dakika haber... MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber... MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02.09.2021 11:37
Son dakika haber... MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika haber... MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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