Son dakika haber... MSB: Ağrı'da 2 asker şehit oldu - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğubayazıt- Ağrı hudut hattında, sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğubayazıt-Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtilerek, "Çatışma sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınmış, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz" denildi.