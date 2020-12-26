Son dakika haber! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
26.12.2020 18:54
Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA,
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