Son dakika haber! MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,