Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
26.12.2020 18:59
Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/ YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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