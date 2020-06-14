Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından...
Son dakika haberleri: MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/ YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi."
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:07 Kaynak: AA
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