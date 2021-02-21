Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
21.02.2021 14:51
Son dakika gündem haberi... MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Saldırı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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