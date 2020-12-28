Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi

28.12.2020 11:04
Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/ YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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