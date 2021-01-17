Son dakika haber: MSB: (Bartın'da batan gemi) "Fırkateyn, zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikaline devam ediyor" - Son Dakika

MSB: ( Bartın'da batan gemi) "Fırkateyn, zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikaline devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan gemiye intikal eden fırkateynin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait fırkateyn, zorlu hava şartlarında kazanın yaşandığı bölgeye doğru intikaline devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.