Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım - Son Dakika
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Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım

18.04.2022 19:09
Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin hazırlanan video klibi paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İşte bunlar bizim al bayraklılar. Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, "İşte Bunlar Bizim Al Bayraklılar" marşı da yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... MSB'den Pençe Kilit Operasyonu'na videolu paylaşım - Son Dakika
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