MSB: "PKK/ YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı"

-"PKK/YPG tanksavar füzesiyle sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldı. Saldıranda 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı.

Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" denildi.