Son dakika haber... MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale...
30.03.2021 10:22
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale... - Son Dakika
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