MSB: " Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/ YPG 'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... MSB: 'Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale... - Son Dakika

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