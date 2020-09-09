Son dakika haber... MSB: İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu (2) - Son Dakika

Son dakika haber... MSB: İdlib'de rahatsızlanan Tuğgeneral Erdoğan şehit oldu (2)
Gelen son dakika haberlerine göre BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, İdlib bölgesindeki görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
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