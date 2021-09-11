Son dakika haber! MSB: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 2 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

ORGENERAL GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir için başsağlığı mesajı yayımladı. Orgeneral Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajında, "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Silah arkadaşlarımız 11 Eylül 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman silah arkadaşlarımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.