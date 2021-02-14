Son dakika haber | MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
14.02.2021 11:55
Son dakika haberler: MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MSB: İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. - Son Dakika
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