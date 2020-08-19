Son dakika haber | MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. Görüntü dökümü: Paylaşılan görüntüler Haber: ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:24

Kaynak: DHA

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