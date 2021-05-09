Son dakika haber | MSB: Irak kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)
09.05.2021 16:45
Gelen son dakika haberine göre ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDUBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDU
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesindeki mağarada teröristlerle girilen çatışmada 1 PKK'lı terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mağarada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu" denildi.
Son Dakika Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne ABD basınından Kasım Süleymani iddiası: Suikastta İsrail kilit rol oynadı Başkentte cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına yanıt: İftiraları yeni bir suç faaliyeti Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki