Son dakika haber: MSB: Kahraman gardaşlarımız mertçe savaşarak, zafer kazandı - Son Dakika

Son dakika haber: MSB: Kahraman gardaşlarımız mertçe savaşarak, zafer kazandı
10.11.2020 10:22
Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin, "Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı" açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türkü gardaşlarımız şu atasözünü iyi bilir; 'Kötü günün ömrü az olur!' 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun!" denildi.
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