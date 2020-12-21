Son dakika haber! MSB, "Kanlı Noel"in yıl dönümünde şehit olanlar için anma mesajı yayımladı - Son Dakika

Son dakika haber! MSB, "Kanlı Noel"in yıl dönümünde şehit olanlar için anma mesajı yayımladı
21.12.2020 19:45
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs tarihine "Kanlı Noel" olarak geçen 21 Aralık saldırılarında şehit olanlar için anma mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs tarihine "Kanlı Noel" olarak geçen 21 Aralık saldırılarında şehit olanlar için anma mesajı yayımladı.
MSB'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, 57 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı hatırlatıldı.
Mesajda, 21 Aralık 1963'de başlatılan kanlı saldırılara ilişkin, "Ada'daki çatışmaların da başlangıcını oluşturan ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen bu saldırıların yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
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