Son dakika haber... MSB: "Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde, eylem hazırlığında oluğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:38 - Kaynak: İHA
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