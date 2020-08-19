Son dakika haber... MSB: "Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.