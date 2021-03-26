Son dakika haber: MSB Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haber: MSB Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi
26.03.2021 13:09
Son dakika haberi... MSB: Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadele harekatlarının artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "1 Mart tarihinden itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ...
MSB: Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadele harekatlarının artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "1 Mart tarihinden itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD- YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonlar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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