Son dakika haber: MSB Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Mart ayında 231 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadele harekatlarının artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "1 Mart tarihinden itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD- YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonlar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.