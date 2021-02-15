Son dakika haber | MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı
15.02.2021 00:45
Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.
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