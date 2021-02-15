Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.