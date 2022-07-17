Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu

17.07.2022 14:11
Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile bugün yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile bugün yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın şehit olduğunu açıkladı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Msb: Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın Şehit Oldu - Son Dakika
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