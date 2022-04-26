Son dakika haber! MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

26.04.2022 14:31
Son dakika haber! MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.


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MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah... MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah...

Silah, Nisan, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Son Dakika
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