Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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