Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi

27.09.2022 16:49
Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz haline getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz haline getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: MSB: PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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