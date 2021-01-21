Son dakika haber... MSB: "PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi"
21.01.2021 10:19
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada İlk 10 içerisindeki beş vergi rekortmeni ismini saklı tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü