Bakanlığı Twitter 'DAKİ hesabından yapılan açıklamada, " Suriye 'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi" denildi.

Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MSB: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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