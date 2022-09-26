Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini Suriye 'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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