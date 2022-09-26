MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika