Son dakika haberi: MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

ANKARA, -