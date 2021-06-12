MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/ YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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