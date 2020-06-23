Son dakika haber... MSB: Somali'deki saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmedi
Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'na 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında, personelin ve kışlanın zarar görmediği açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlası'na 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında, personelin ve kışlanın zarar görmediği açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali'de bulunan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Anadolu Kışlasına 200 metre mesafede gerçekleşen bombalı intihar saldırısında Somali vatandaşı 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış, kalleş saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmemiştir. Bu alçak saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü ve destekçilerini en sert şekilde lanetliyor, Somali halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Somalili kardeşlerimizi terör örgütleri ile mücadelesinde yalnız bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:49 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... MSB: Somali'deki saldırıda personelimiz ve Anadolu Kışlası zarar görmedi - Son Dakika
Son Dakika 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 08:52 Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı