Son dakika haberleri... Msb, 2 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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