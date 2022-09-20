Son dakika haber! MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist, etkisiz hale getirildi

20.09.2022 15:17
Son dakika haber! MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist, etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı... Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kaynak: DHA

Suriye, Fırat, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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