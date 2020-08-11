Son dakika haber | MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış...
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/ YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:24
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber | MSB: 'Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış... - Son Dakika
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