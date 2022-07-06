Son Dakika | Msb: Piyade Er Yusuf Gürler Şehit Oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Msb: Piyade Er Yusuf Gürler Şehit Oldu

06.07.2022 00:10
Son Dakika | Msb: Piyade Er Yusuf Gürler Şehit Oldu

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Yusuf Gürler’in Hakkâri’nin Derecik bölgesinde askeri araçla intikal esnasında yaşanan trafik kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Er Yusuf Gürler'in Hakkari'nin Derecik bölgesinde askeri araçla intikal esnasında yaşanan trafik kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den bu akşam yapılan yazılı açıklamada, Piyade Er Yusuf Gürler'in Hakkari'nin Derecik bölgesinde trafik kazası sonucunda şehit olduğunu bildirildi. MSB açıklaması şöyle:

"5 Temmuz 2022 tarihinde, Derecik/Hakkari bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Gürler ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Msb: Piyade Er Yusuf Gürler Şehit Oldu - Son Dakika

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