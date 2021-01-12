MSB: " TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK 'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! MSB: 'TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu