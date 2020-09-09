Son dakika haber... MSB: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında...
Son dakika haberlerine göre MSB: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MSB: "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde 9 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA
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