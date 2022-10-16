MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

16.10.2022 13:28
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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