Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

Suriye, Fırat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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