Son dakika haber | MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3'üncü...
Gelen son dakika haberine göre MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi.
MSB: "Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 14:17
Kaynak: İHA
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