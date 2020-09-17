Son dakika haber... MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.
Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:35 - Kaynak: AA
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