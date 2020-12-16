Son dakika! MSB: "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun" - Son Dakika

MSB: "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun. Kendi öz kaynaklarımızı aklın ve bilimin ışığında milli bir güce dönüştürmeye; güçlü, güvenli, üreten ve kalkınmış bir Türkiye için devlet-millet dayanışmasıyla gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

(İHA)