Son dakika! MSB: "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun" - Son Dakika

Son dakika! MSB: "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun"
16.12.2020 15:19
Son dakika haberler... MSB: "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun. Kendi öz kaynaklarımızı aklın ve bilimin ışığında milli bir güce dönüştürmeye; güçlü, güvenli, üreten ve kalkınmış bir Türkiye için devlet-millet dayanışmasıyla gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
MSB: "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlu olsun. Kendi öz kaynaklarımızı aklın ve bilimin ışığında milli bir güce dönüştürmeye; güçlü, güvenli, üreten ve kalkınmış bir Türkiye için devlet-millet dayanışmasıyla gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."
(İHA)
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