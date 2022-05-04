Son dakika haber... MSB: Zeytindalı harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2) - Son Dakika

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit İstihkam Teğmen Talha Bahadır için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.