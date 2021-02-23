Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvuruları bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021-MSÜ başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.
Paylaşımda, "Henüz başvurusunu yapmamış adaylar 'osym.gov.tr' resmi internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabileceklerdir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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