Son dakika haber | MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
06.12.2020 15:09
Edinilen son dakika haberine göre Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Tekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdiğini bildirdi.
Tedavi sürecinin evde başladığını aktaran Tekli, "14 günlük karantina sürecinin ardından kentimiz için çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. Lütfen bu salgını ciddiye alarak devletimizin uyarılarını dikkate alalım." ifadesini kullandı.
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