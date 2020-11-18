Son dakika haber: MTÜ TÖMER'de öğrencilere indirim kararı - Son Dakika

Bu kapsamda TÖMER'in tanınırlığını arttırmak ve daha cazip hale getirmek adına indirim uygulanması kararlaştırıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), öğrencileri ve milli sporcu öğrenciler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) indirim uygulayacak.

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