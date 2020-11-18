Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), öğrencileri ve milli sporcu öğrenciler için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) indirim uygulayacak.
MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut başkanlığında senato toplantısı yapıldı.
Toplantıda TÖMER'e yönelik bazı kararlar alındı.
Bu kapsamda TÖMER'in tanınırlığını arttırmak ve daha cazip hale getirmek adına indirim uygulanması kararlaştırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: MTÜ TÖMER'de öğrencilere indirim kararı - Son Dakika