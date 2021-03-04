Son dakika haber | Mubariz Gurbanoğlu'nun "FETÖ'ye yardım" suçundan cezalandırılması istendi - Son Dakika

Son dakika haber | Mubariz Gurbanoğlu'nun "FETÖ'ye yardım" suçundan cezalandırılması istendi

04.03.2021 14:59
Son dakika haber | Mubariz Gurbanoğlu'nun

Son dakika haber: İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davaya ilişkin mütalaasını sunan savcılık, sanık Gurbanoğlu'nun "FETÖ'ye yardım" suçundan cezalandırılması ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesi istedi.

İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan tutuklu yargılandığı davaya ilişkin mütalaasını sunan savcılık, sanık Gurbanoğlu'nun "FETÖ'ye yardım" suçundan cezalandırılması ve adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesi istedi.

İstanbul cumhuriyet savcısı, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanık Gurbanoğlu'nun, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Türk Rus Kültür Vakfının kurucusu ve geçici yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek, sermaye ortağı olduğu Palmali isimli firma adına kayıtlı GSM hatları üzerinden yapılan incelemede, sanığın birçok örgüt mensubuyla iletişim kaydının mevcut bulunduğu kaydedildi.

Sanık hakkında yapılan açık kaynak araştırma tutanaklarında, Atlantic International School adlı okulun yönetim kurulunda sanığın isim ve fotoğrafının bulunduğu ifade edilen mütalaada, Atlantic International School hakkında yapılan açık kaynak çalışmalarında ise okulun FETÖ'ye ait olduğu yönünde bilgilerin elde edildiği aktarıldı.

Mütalaada, sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile ilişki içinde olduğu ve birlikte Rusya'nın da yer aldığı yurt dışı seyahatlerinin bulunduğuna dair bilgiler üzerine açık kaynak çalışmalarının yapıldığı aktarılarak, FETÖ'nün Rusya'daki faaliyetleri ve paraların transfer edilme yollarına göre, Selman Gülen'in Rusya'daki Diyalog- Avrasya sorumlusu ve ajan olduğu suçlamasıyla sınır dışı edildiğine dair veriler elde edildiği kaydedildi.

"Örgüte üye olduğuna dair yeterli delil yok"

MASAK raporu doğrultusunda sanığın yöneticisi ve ortağı olduğu firmaların hesap hareketlerinde inceleme yapıldığı, haklarında "örgüte üye olma veya yardım" suçlarından işlem yapılan kişilerle para transferleri bulunduğu da belirtilen mütalaada, sanığın ikamet adresinde yapılan aramada, "jammer" olarak tabir edilen sinyal kesici cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği, iş adresi olan mahalde yapılan aramada ise üzerinde, Fetullah Gülen ile ilgili yazı bulunan "Izvestiya" isimli gazete kupürünün alıkonulduğu anlatıldı.

Sanık Gurbanoğlu'nun eylemlerinin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek nitelikte olmadığı, örgütle organik bağ kurup hiyerarşik yapı içerisinde yer aldığına ve örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı vurgulanan iddianamede, sanığın örgütün yurt dışında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunduğunun sabit olduğu, bu şekilde eylemlerinin "örgüte yardım etme" kapsamında kaldığı ifade edildi.

Sanığın "FETÖ içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan, "üyelik" suçu kapsamında 1/3'e kadar indirim uygulanma suretiyle 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verilmesi de talep edildi.

Sanık Gurbanoğlu'nun İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması yarın yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mubariz Gurbanoğlu, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mubariz Gurbanoğlu'nun 'FETÖ'ye yardım' suçundan cezalandırılması istendi - Son Dakika


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