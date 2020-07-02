Son dakika haber | Mücevher satın alma sebeplerinde evlilik üçüncü sıraya geriledi - Son Dakika

Son dakika haber | Mücevher satın alma sebeplerinde evlilik üçüncü sıraya geriledi

Son dakika haberleri: İptal olan veya ertelenen düğünler neticesinde klasik mücevhere olan ilgi son dönemde yüzde 15 azalırken mücevher satın alma sebepleri arasında ilk sırada yer alan evlilik, üçüncü sıraya geriledi.

İptal olan veya ertelenen düğünler neticesinde klasik mücevhere olan ilgi son dönemde yüzde 15 azalırken mücevher satın alma sebepleri arasında ilk sırada yer alan evlilik, üçüncü sıraya geriledi. Tüketicinin eğilimi klasik mücevherden tasarım ürünlere kaydı.

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Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon tedbirleri, bahar ve yaz aylarında planlanan pek çok düğünün ileri tarihe ertelenmesine neden oldu. Mücevher sektöründe ciddi bir paya sahip olan düğünlerin yapılamaması, klasik mücevhere olan ilgiyi son dönemde yüzde 15 azalttı. Düğün için tercih edilen bagetli, tektaşlı klasik mücevherlerin yerini özgün tasarımlar alırken vintage tarzdaki yüzükler ve minimal kolye-küpelerin bulunduğu koleksiyon sayfalarında geçirilen süre neredeyse iki katına çıktı. Tasarım parçaları ön planda olan satış platformu Atölyefancy Direktörü Cem Terzihan, pazar payının tektaş, beştaş, safirli ve yakutlu yüzükler satan klasik mücevher platformlarından ziyade tasarım mücevhercilere kaydığını belirtti.


Online ürün deneme ve Whatsapp'tan sipariş dönemi


Karantina döneminde dikkat çeken bir diğer artış da alıcıların online satış konusundaki yeni stratejilere alışma hızında görüldü. Atölyefancy'nin web sitesinden elde edilen verilere göre, son iki ayda online stil ve satış danışmanlığı hizmeti için alınan mesajlar yüzde 80 oranında arttı. Online defile, dijital stilist gibi yardımcı faktörlere tüketiciler hızla adapte oldu. Bir sonraki aşamada ise artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle dijital ortamda ürünün denenebilmesi olacak. Yurt dışında sayılı sitede görücüye çıkan dijital ürün deneme uygulamalarının, Türkiye'de de Atölyefancy ve diğer lüks satış platformlarında önümüzdeki birkaç ay içinde müşterilerin beğenisine sunulması bekleniyor.


Yurt dışında birçok sitede uygulanan online stil danışmanlığı ve Whatsapp üzerinden satış temsilciliğinin Türkiye'de de online satış platformları tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Cem Terzihan, "Online satış ve stil danışmanlığı alan müşterilerimizin yüzde 78'i aldığı hizmetten çok memnun kaldığı yönünde oy veriyor; yarısından fazlası ise alışveriş için ileriki dönemde siteyi en az bir kez daha ziyaret ediyor. Pandemi döneminde değişen alışkanlıkların kalıcı olup olmadığı da önümüzdeki birkaç aylık süreçte belli olacak. Düğünlerin tekrar başlaması ve karantina kısıtlamalarının kalkması sonucunda tüketicinin mağazalara eskisi kadar rağbet gösterip göstermeyeceği, hızla çoğalan online danışmanlık hizmetlerinin etkisinin ne kadar süreceği tüm sektör temsilcileri için merak konusu." açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Karantina, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber | Mücevher satın alma sebeplerinde evlilik üçüncü sıraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

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